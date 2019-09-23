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الاستخبارات الروسية تعلق بشأن التحقيق في الهجوم على أرامكو السعودية


أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن من الضروري تقديم الأدلة على اتهام دولة ما بالوقوف وراء الهجمات على المنشأتين النفطيتين السعوديتين، وأن مجرد إطلاق اتهامات أمر غير مقبول.

وقال ناريشكين للصحفيين بهذا الصدد: "بالطبع، ندين مثل هذه التصرفات، لكن من الضروري تقديم أدلة دامغة وموضوعية للاتهام. مجرد إطلاق تصريحات باتهام هذه الدولة أو تلك، أو اتهام حركة أو قوة ما، أمر غير مقبول".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 سبتمبر/أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إنه إذا واصلت إيران مسارها، فإنها تخاطر باحتمال القيام بعمل عسكري ضدها، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف منشآت النفط السعودية.

وأضاف: "لكن لا أحد يريد الحرب. الجميع يريدون حل ذلك سلميا ويتعين أن يكون الهدف هو القضاء على سياسات إيران العدوانية".

وأكد الجبير أنه إذا كشف التحقيق أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين في الأسبوع الماضي، انطلق من أراض إيرانية، فسوف تعتبر المملكة ذلك عملا حربيا لكن الرياض تسعى في الوقت الراهن لحل سلمي.

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