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مادورو: الولايات المتحدة تدرس تعطيل الانتخابات البرلمانية في فنزويلا


أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن الولايات المتحدة تفكر بالفعل في تعطيل الانتخابات البرلمانية في بلاده في عام 2020 . وقال مادورو، في مقابلة مع قناة “روسيا 24” التلفزيونية، “شخصيا، يمكنني أن أحذر المجتمع الدولي بالفعل من أن الحكومة الحالية للولايات المتحدة، بسياساتها المتطرفة وحربها غير التقليدية ضد فنزويلا، تنظر بالفعل في إمكانية تعطيل الانتخابات البرلمانية. وهل تعرفون لماذا؟ لأنهم يدركون أنهم لا يستطيعون الفوز بها كما في الانتخابات الرئاسية في 20 مايو/أيار 2018”.

وتابع الرئيس الفنزويلي “لذا أستطيع أن أقول لكم مقدماً، الآن، في أيلول / سبتمبر، أن لدينا بالفعل معلومات بأن حكومة دونالد ترامب المتطرفة، بحربها غير التقليدية ضد فنزويلا، تعتزم العمل ضد الانتخابات البرلمانية في العام المقبل من أجل تعطيلها”.

الجدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية السابقة في فنزويلا، كانت قد جرت في عام 2015، وتنتهي سلطات الجمعية الحالية في كانون الأول/ديسمبر 2020.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد خوان غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

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