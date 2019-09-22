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إيران تعرض منظومة "باور-373" للدفاع الجوي


عرضت طهران، اليوم الأحد، لأول مرة، منظومة "باور-373 " للدفاع الجوي، ضمن عرض عسكري لقواتها المسلحة بمناسبة ذكرى الحرب العراقية الإيرانية.

وحضر مراسم العرض العسكري الرئيس حسن روحاني، أين تم عرض المنظومة الحديثة والمصنعة محليا، إلى جانب أسلحة وصواريخ باليستية أخرى.

وأفادت وكالة "فارس" للأنباء أن "باور-373 " هي منظومة دفاع جوي صاروخية متنقلة وبعيدة المدى، كما أنها تضاهي منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-300".

وتطلق المنظومة صواريخ "صياد" الإيرانية التي يبلغ مداها 300 كيلومتر، كما تستطيع رصد الطائرات المعادية من مسافات بعيدة.

وللمنظومة القدرة على تدمير الصواريخ والطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية والطائرات الحربية.

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