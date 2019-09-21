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طهران: اتهامات السعودية حول الهجمات على منشآت النفط تفتقر للمصداقية


نفت إيران، اليوم السبت، الاتهامات السعودية لها بالوقوف وراء الهجوم الذي تم بطائرات مسيرة على منشآت شركة "أرامكو" السعودية للنفط، واصفة ذلك بأنه تبرير للإخفاق السعودي في حربها في اليمن.

وفي بيان للناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، نفى الأخير "بشدة" ما وصفه بـ "التصريحات المتكررة والواهية للمسؤولين السعوديين التي ادعوا فيها مهاجمة إيران لمنشآتهم النفطية"، مؤكدا أن تلك الاتهامات "تفتقر لأي مصداقية".

وتابع موسوي أن: "وزارة الخارجية الإيرانية توصي الحكومة السعودية، بدلا من أن توجه تهما واهية أن توقف بأقصى سرعة حربها الدامية على اليمن، والتي ليس لها نتيجة سوا قتل الأبرياء"، على حد تعبيره.

وأضاف: "الحكومة السعودية تتوهم عداء إيران لها فتهرب من الحقائق القائمة لتلقي باللوم على إيران في هزائمها".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

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