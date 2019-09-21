الدفاع الروسية توضح لماذا يقلق البنتاغون إزاء "إس-400" التركية

أكدت وزارة الدفاع الروسية قدرة وسائط الدفاع الجوي الروسية على صد أي عدوان محتمل.

وينسحب ذلك على منظومات "إس-400" أيضا التي تسلمتها تركيا والتي تستطيع كشف أي طائرة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الطائرات المقاتلة التي توصف بأنها خفية ومن بينها مقاتلات "إف-35" التي تحلق في سماء تركيا، ليست خفية لوسائط الدفاع الجوي الروسية، وبالأخص منظومة "إس-400".

ولهذا فإن "قلق البنتاغون إزاء احتمال كشف منظومات "إس-400" التركية لمقاتلات إف-35 مبرر" وفقا لوزارة الدفاع الروسية.