الدفاع الروسية توضح لماذا يقلق البنتاغون إزاء "إس-400" التركية

أكدت وزارة الدفاع الروسية قدرة وسائط الدفاع الجوي الروسية على صد أي عدوان محتمل.
وينسحب ذلك على منظومات "إس-400" أيضا التي تسلمتها تركيا والتي تستطيع كشف أي طائرة.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الطائرات المقاتلة التي توصف بأنها خفية ومن بينها مقاتلات "إف-35" التي تحلق في سماء تركيا، ليست خفية لوسائط الدفاع الجوي الروسية، وبالأخص منظومة "إس-400".
ولهذا فإن "قلق البنتاغون إزاء احتمال كشف منظومات "إس-400" التركية لمقاتلات إف-35 مبرر" وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha