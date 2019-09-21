رئيسة الكونغرس تعارض بشدة التحرك العسكري ضد إيران وتستغرب الدفاع عن قتلة خاشقجي

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم السبت، انها تعارض بشدة أي تحرك عسكري محتمل ضد إيران رداً على الهجوم الذي تعرضت لها منشآت أرامكو النفطية السعودية الأسبوع الماضي.

وقالت بيلوسي خلال مقابلة مع الاذاعة الوطنية العامة الأمريكية "أنهم يجلسون (الحكومة الأمريكية) أمام شخص قطّع صحفياً (جمال خاشقجي) وذوب بقاياه بالمواد الكيميائية، لا أرى أي مسؤولية من أجل حماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها".

وأعربت بيلوسي عن اعتقادها أن لا يذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبعد من فرض عقوبات اقتصادية على إيران، موضحة بالقول "لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيوجه ضربة عسكرية على إيران، إنه يعلم أنه لا توجد شهية للحرب في بلادنا"