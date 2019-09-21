عرض منظومة الدفاع الجوي “خرداد 3” في متحف الدفاع المقدس

تم عرض منظومة الدفاع الجوي “خرداد 3” المحلية الصنع والتي اسقطت الطائرة المسيرة الاميركية المعتدية من طراز MQ-4C في متحف الدفاع المقدس بالعاصمة الايرانية طهران.

وافادت وكالة انباء فارس أن المنظومة التي بواسطتها تم اسقاط الطائرة المسيرة الاميركية المعتدية من طراز غلوبال هاوك MQ-4C في 20 حزيران /يونيو الماضي جنوب ايران، قد تم عرضها في متحف الدفاع المقدس بطهران.

وأشارت الوكالة الايرانية الى انه تم كتابة عبارة (Kill mark) على منظومة الدفاع الجوي للإشارة الى انها اسقطت الطائرة الاميركية المسيرة.

يُذكر أن معرض “صائد النسور” اقيم في متحف الدفاع المقدس وهو اول معرض للطائرات المسيرة المعتدية التي تم الاستيلاء عليها من قبل القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الايراني.