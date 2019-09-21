الصفحة الدولية

مسؤول في الجيش الايراني: طورنا منظومة “اس300” بشكل لم يصدّقه الروس


قال مساعد التربية والتعليم في الجيش الإيراني اننا إشترينا سابقاً منظومة “اس300” من روسيا، وطورها الجيش الايراني بشكل لم يصدقه الروس.

وافادت وكالة مهر للانباء، ان “العميد علي رضا شيخ” صرح في حديث له مع مهر فيما يتعلق بعدم حاجة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمعدات الخارجية قائلاً: : إشترينا سابقاً منظومة “اس300” من روسيا، واليوم استطاع شباب الدفاعات الجوية في الجيش أن يطوروا تلك المنظومة بشكل لم يصدقه الروس.

وصرح فيما يتعلق بقدرة الردع التي وصلت إليها الجمهورية الإسلامية: أصبحت قدارتنا الدفاعية والردعية رسالة واضحة وصريحة لردع تهديدات الاعداء، وهذا ليس مجرد كلام فيمكننا أن نشرح بالوقائع والادلة الكاملة اننا بما وصلنا إليه يمكننا ان نكون الفائزين في لعبة الحرب.

واستطرد فيما يتعلق بتصريح المسؤولين في الحكومة بخوف ترامب من القوات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: منذ مدة زارنا أحد الخبراء العسكريين، وعندما ألقى نظرة على القدرة الدفاعية التي نتمتع بها قال: (الآن عرفت لماذا لم يتجراً ترامب على ارتكاب حماقة بعدما قمتم بإسقاط طائرتهم المسيرة).

وفيما يتعلق بإرسال البعثات الدراسية إلى الخارج: نعم أرسلنا طلاباً إلى الخارج وفي الوقت نفسه استقطبنا طلاباً خارجيين إلى إيران وهذه البعثات تصب في المصالح الدبلوماسية.

واضاف، لدينا طلاباً في الهند والصين وعمان، ولكن تبادل الطلاب فقط لتعزيز المسائل الدبلوماسية، أما فيما يتعلق بالأمور العسكرية فلسنا بحاجة إلى الخارج ابداً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عرض منظومة الدفاع الجوي “خرداد 3” في متحف الدفاع المقدس
مسؤول في الجيش الايراني: طورنا منظومة “اس300” بشكل لم يصدّقه الروس
ظريف: السعودية نفسها لا تصدق صحة اتهاماتها ضد إيران
الحرس الثوري: سنواصل إسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك مجال إيران الجوي
التايمز: الهجوم على أرامكو كشف نقاط الضعف لدى السعودية
محافظ المركزي الإيراني: واشنطن فشلت في إيجاد سبل جديدة للضغط
ترامب: الصين تمثل تهديدا على العالم
قائد الجيش الإيراني يحذر إسرائيل من التدخل في منطقة الخليج
فايننشال تايمز: السعودية تجبر عائلات غنية على الاستثمار في أرامكو
مصرع قرابة 40 شخصاً بتفجير سيارة مفخخة جنوب افغانستان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك