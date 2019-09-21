محافظ المركزي الإيراني: واشنطن فشلت في إيجاد سبل جديدة للضغط

صرح محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، بأن فرض واشنطن عقوبات على البنك المركزي للمرة الثانية دليل على "فشلها في إيجاد سبل جديدة" للضغط على إيران.

وأشار محافظ المركزي الإيراني إلى أن "العجز المتكرر للإدارة الأمريكية خلال العام الماضي دليل على أن هذه العقوبات باتت عديمة الأثر أكثر من أي وقت آخر، وأن الاقتصاد الإيراني أثبت للجميع مرونته أمام العقوبات".

وقال إن "نجاحات البنك المركزي الأخيرة واستقرار السوق في إيران يدل على أن التجارة والتبادل المالي بين إيران والعالم يتم عبر طرق ووسائل لا يمكن لأمريكا فرض عقوبات عليها".

وأضاف "لحسن الحظ تجاوزنا مرحلة الالتفاف على العقوبات إلى مرحلة عدم القدرة على حظر التجارة الخارجية".

وجاء ذلك تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد البنك المركزي الإيراني، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.