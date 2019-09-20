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قائد الجيش الإيراني يحذر إسرائيل من التدخل في منطقة الخليج


حذر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الجمعة، إسرائيل من الإقدام على أي تدخل في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لكافة السيناريوهات.

وقال موسوي، في تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الجمعة: "لا يجرؤ الكيان الصهيوني على التواجد في مياه الخليج، وإذا ارتكب أي حماقة فإن عمره سيتقلص إلى أقل من 25 سنة".

وأضاف القائد العام للجيش الإيراني: "أستبعد أن يكون الكيان الصهيوني لديه الجرأة على الحضور إلى الخليج وبحر عمان".

وشدد موسوي على أن "إيران جاهزة لأي مواجهة محتملة وأعدت نفسها لكافة السيناريوهات"، وتابع مهددا: "سنرد الصاع 10 حال تعرضنا لأي هجوم، وزمن اضرب واهرب قد ولى".

واعتبر أن "دخول الحرب قد يكون بيد العدو لكن الخروج منها سيكون بيد إيران"، وتابع: "أي طائرة نشعر أنها سوف تشكل تهديدا لنا أو مصدر اعتداء وتريد أن تعبر من حدودنا سوف نتعامل معها بشكل قاطع ونسقطها".

وتشهد منطقة الخليج توترا مستمرا على خلفية تدهور العلاقات بين إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى. وفي موجة جديدة من هذا التصعيد، اتهمت واشنطن السلطات الإيرانية بالوقوف وراء الهجوم على منشأتين كبيرتين لشركة "أرامكو" السعودية، يوم 14 سبتمبر، ما تنفيه طهران بشدة.

وسبق أن أعلنت إسرائيل، في يوليو الماضي، على لسان وزير خارجيتها، يسرائل كاتز، أنها تستعد لتدخل عسكري محتمل في حال وقوع أي تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج، مشددة على ضرورة التصدي لما تصفه بالتهديدات الإيرانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على تشكيل تحالف دولي لتأمين منطقة الخليج في ظل الحوادث الأخيرة المتعلقة بناقلات النفط، وسط معارضة شديدة من قبل إيران، فيما قالت تقارير إعلامية إن هذا التحالف من المفترض أن يضم إسرائيل.

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