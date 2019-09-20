مصرع قرابة 40 شخصاً بتفجير سيارة مفخخة جنوب افغانستان

أعلنت السلطات المحلية في أفغانستان، الجمعة، عن مصرع قرابة 40 شخصاً وإصابة العشرات، جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى في مدينة قلات، مركز محافظة زابل جنوب البلاد.

ونقلت "رويترز" عن غول إسلام سيال، المتحدث باسم حاكم المحافظة، تأكيده "ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة إلى 39 قتيلا و140 جريحاً".

وأضاف سيال، أن "قتيلين فقط من عناصر الأمن والباقون مدنيون، بينهم أطفال ونساء ومرضى وزوار"، مبيناً أن المستشفى "مدمر تقريباً".

وأعلنت حركة "طالبان" الارهابية مسؤوليتها عن الهجوم، فيما أكدت أنه استهدف مكتب مديرية الأمن الوطني الواقع قرب المستشفى.