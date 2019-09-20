ظريف يرد على بومبيو : فريق "باء" يريد الحرب وليست ايران

رفض وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف إدعاء نظيره الأمريكي "بومبيو" بأن إيران مستعدة لبدء حرب ، مشيرا الى ان مؤيدي الرئيس الأميركي هم الذين يريدون محاربة إيران.
وفي تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر ، تهكم وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" على نظيره الاميركي "مايك بومبيو"، قائلا يبدو أن الجانب الذي دعا الى الحرب قد أخطأ.
واوضح ظريف ان بومبيو فهم خطأ ، ان ايران تريد محاربة آخر أميركي، الفريق باء هو الذي يريد محاربة ايران حتى آخر أميركي."
واضاف: ان ايران ليست لديها اي رغبة في خوض حرب، طبعا نحن دافعنا وسندافع عن شعبنا وبلادنا.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha