ظريف يرد على بومبيو : فريق "باء" يريد الحرب وليست ايران

رفض وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف إدعاء نظيره الأمريكي "بومبيو" بأن إيران مستعدة لبدء حرب ، مشيرا الى ان مؤيدي الرئيس الأميركي هم الذين يريدون محاربة إيران.

وفي تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر ، تهكم وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" على نظيره الاميركي "مايك بومبيو"، قائلا يبدو أن الجانب الذي دعا الى الحرب قد أخطأ.

واوضح ظريف ان بومبيو فهم خطأ ، ان ايران تريد محاربة آخر أميركي، الفريق باء هو الذي يريد محاربة ايران حتى آخر أميركي."

واضاف: ان ايران ليست لديها اي رغبة في خوض حرب، طبعا نحن دافعنا وسندافع عن شعبنا وبلادنا.