امام جمعة طهران: الضغوط الاقتصادية على شعبنا فقدت مفعولها

اكد خطيب جمعة طهران آية الله محمد علي موحدي كرماني بان اميركا لا يمكنها ارضاخ الشعب الايراني من خلال تصعيد ضغوطها الاقتصادية عليه.

وأضاف اية الله موحدي كرماني ان أحد مجالات الدفاع هو الدفاع الاقتصادي مشيرا الى ان اميركا تتصور انها قادرة من خلال ممارسة الضغوط القصوى على اركاع الشعب ولكنها عندما وجدت ان الضغوط الاقتصادية فقدت مفعولها وتاثيرها تشبثت بالكذب واطلاق الاتهامات وتزييف الحقائق وصولا الى تكريس الضغوط الاقتصادية .

وتابع انه طالما بامكانكم النزول الى الساحة ومواجهة هذا الضغط الاقتصادي وتقوية ارادتكم من الداخل فان العدو لن يتمكن من تحقيق ماربه فهو لايريد الخير لكم .

واشار إمام جمعة طهران المؤقت إلى أن العدو يسعى للحفاظ على مصالحه وقال انه مستعد لاطلاق الاف الاكاذيب وصولا الى تحقيق احد مصالحه .

وأضاف اية الله موحدي كرماني ان واحدة من مشاكل الدفاع تكمن في تشخيص ومعرفة العدو لان عدم تشخيص العدو يعد من اكبر الاخطار لافتا الى ان اكثر الاعداء تهديدا لنا هم الذي لايكشفون عدائهم ويتسترون على خيانتهم كي يتسنى لهم مباغتتنا وتوجيه الضربة لنا من حيث لانعلم ومن هنا لاينبغي لنا الانخداع بمكره.

وفي الشان الداخلي اشاد خطيب صلاة الجمعة بجهود السلطة القضائية الحازمة في مكافحة الفساد الاقتصادي.

كما اشار الى الانتخابات البرلمانية التي ستجري بعد اشهر، داعيا الى اختيار النواب النزيهين والمتفانين والحريصين على مصلحة الشعب.