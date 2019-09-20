استعدادات إيرانية لمواجهة "هجمات محتملة" على منشآتها النفطية

أوعز وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، خلال زيارته، اليوم الجمعة، منشآت نفطية جنوبي البلاد، بالاستعداد لمواجهة أي هجمات "سيبرانية محتملة" قد تتعرض لها المنشآت النفطية.

وجاءت تصريحات الوزير الإيراني خلال زيارة قام لها لمنشآت نفطية في جنوب إيران.

ويأتي ذلك في وقت تصعد فيه التوتر في منطقة الخليج بعد تعرض منشآت نفطية في السعودية لهجمات السبت الماضي.

واتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية، والذي أدى إلى انخفاض إنتاج السعودية بنحو 5.7 مليون برميل يوميا.

من جهتها نفت طهران تورطها في هذا الهجوم، وحذرت واشنطن والسعودية من مهاجمتها.