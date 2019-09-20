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الكويت ترفع مستوى أمن الموانئ إلى الدرجة الثانية


أصدر وزير الدولة الكويتي لشؤون الخدمات، وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، اليوم الجمعة، قرارا برفع المستوى الأمني لمرافق الموانئ من الدرجة 1 إلى الدرجة 2.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن مؤسسة الموانئ الكويتية، توضحيها، أن القرار الوزاري الذي حمل رقم 448، ينص على رفع المستوى الأمني لمرافق الموانئ للبلاد جميعها، سواء التجارية أو النفطية.

وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية، "القرار يشدد على اتخاذ كل جهة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والموانئ"، مشيرة الى أن هذا القرار يأتي "حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة".

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت، الأربعاء الماضي، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش.

وقالت، عبر موقعها الإلكتروني، "نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع متصاعدة، تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش عن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها؛ وهي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجواءها من أي أخطار محتملة".

يأتي ذلك في ظل التطورات الأخيرة في الحالة الأمنية بالمنطقة، عقب الهجوم، السبت الماضي، بطائرات مسيرة مفخخة على مرافق تابعة لشركة النفط السعودية "أرامكو"، وأدت إلى انخفاض حاد في صادرات الخام السعودي.

واتهمت السعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم، الذي نفذ "عبر وكلائها بالمنطقة"، على حد تعبير الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية.

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