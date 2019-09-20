"تويتر" يعلق حساب مستشار الملك السعودي ويغلق 4258 حسابا إماراتيا

أغلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" 4258 حسابا إماراتيا مختصا بالملفين القطري واليمني، كما علق حساب المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني.

وأفادت تقارير بأن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قرر اغلاق 4258 حسابا إماراتيا مختصا بالملفين القطري واليمني.

كما قرر موقع "تويتر" تعليق حساب المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، وهو أحد المتهمين بمقتل خاشقجي.

وعند الدخول إلى حساب القحطاني، اليوم الجمعة، تظهر كلمة "الحساب موقوف"، وأسفلها رسالة تقول "يوقف تويتر الحسابات التي تنتهك قوانين تويتر".

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر، في 20 تشرين الأول الماضي، أمرا ملكيا بإعفاء سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي من منصبه.

وجاء في الأمر الملكي "يعفى معالي الأستاذ / سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه" مضيفا "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

وجاء ذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكي عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولا سعوديا، العام الماضي، لدورهم في قتل الصحفي.