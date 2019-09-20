مستشار السيد الخامنئي: رد إيران على أي عدوان سيكون من المتوسط حتى الهندي

قال مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اية الله السيد علي الخامنئي، اليوم الجمعة، أن رد إيران على أي عدوان أمريكي سيكون من البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الهندي.

وأضاف صفوي أن حلفاء طهران في المنطقة باتوا أقوى من حلفاء أمريكا الإقليميين.

وأكد صفوي أنه "إذا فكر الأمريكيون في أي مؤامرات، فإن الأمة الإيرانية سترد من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي".

وتنفي إيران ضلوعها في الهجمات على منشآت "أرامكو" النفطية السعودية، التي تقول طهران إن جماعة "أنصار الله" الحوثية نفذتها، والتي أعلنت مسؤوليتها عنها.