غانتس: حكومة وحدة وطنية برئاستي

أعلن رئيس تحالف “أزرق أبيض” الصهيوني بيني غانتس الخميس، أن” تحالفه هو من فاز بالانتخابات الإسرائيلية، وأنه هو من يجب أن يشكل الحكومة الجديدة في إسرائيل”، حسب قوله. وبحسب “القناة 11 الإسرائيلية”، قال غانتس “أريد تشكيل حكومة وحدة واسعة وليبرالية برئاستي، لتعبر عن رغبة الشعب وتعهداتنا الأساسية للجمهور”. وأضاف غانتس أنه “سيتم توجيه المفاوضات من قبلي وستدار بمسؤولية وبترجيح للرأي. ولن نستسلم لأي إملاء”.

وختم غانتس بالقول بأن “الشعب حسم قراراً واضحاً وحزب (كاحول لافان / أزرق أبيض) فاز بالانتخابات وهو الحزب الأكبر”.

وجاءت تصريحات غانتس، رداً على دعوة رئيس حكومة تسيير الأعمال في كيان العدو بنيامين نتنياهو اليوم له لعقد اجتماع لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.

وقال نتنياهو خلال مراسم ذكرى رئيس الكيان الأسبق شمعون بيرس الخميس، إن “الشعب يتوقع من كلينا أن نظهر مسؤولية ونقوم بالتعاون. لذلك أطالبك بيني، تعال لنجتمع اليوم بأي ساعة بأي لحظة، حتى نحرك هذه العملية والتي هي مطلب الساعة. محظور علينا ولا يوجد أي سبب للوصول إلى انتخابات ثالثة، أنا ضد هذا. مطلب الساعة حكومة وحدة واسعة اليوم”.

وأضاف نتنياهو، بأنه “خلال الانتخابات طالب بإقامة حكومة يمين، لكن لسوء الحظ النتائج أظهرت أن الأمر غير ممكن، والشعب لم يحسم بين الكتلتين. لذلك لا يوجد مفر، سوى إقامة حكومة وحدة موسعة، واسعة قدر الإمكان”.

وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، اليوم الخميس، في بيان لها أنه “بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات سجل حزب “أزرق ابيض” تقدما على حزب “الليكود” مع 33 مقعدا مقابل 31 لليكود”.