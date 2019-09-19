الدفاع الروسية: 88 منظومة باتريوت أمريكية تحمي الحدود الشمالية للسعودية تم اختراقها بطائرات مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن نظام الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية الذي يشمل 88 منظومة "باتريوت" اخترقته عشرات الطائرات بدون طيار وصواريخ مجنحة.

وقال مصدر رفيع في وزارة الدفاع الروسية إن منظومتي الدفاع الصاروخي "باتريوت" و"أيجيس" لا تتطابقان والمواصفات الفنية المعلنة، وغير جاهزتين لصد هجوم جوي شامل.

وأوضح المصدر أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية في السعودية لم تتمكن من صد الهجمات على المنشآت النفطية بسبب ضعف الكفاءة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن 3 مدمرات أمريكية مزودة بأنظمة دفاع جوي متمركزة في الخليج.

وقال المصدر: "لا يمكن قبول تبرير وزير الخارجية الأمريكي بأنه "في بعض الأحيان أنظمة الدفاع الجوي حول العالم تظهر نتيجة متناقضة" إلا إذا كنا نتحدث عن منظومة باتريوت واحدة تغطي موقعا يتعرض لهجوم​​​".