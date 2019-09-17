جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التونسية بين قيس سعيد ونبيل القروي

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تونس، نتائج الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة والتي جرت الأحد الماضي، وبحسب ما أعلنته اللجنة، الثلاثاء، فإن جولة الإعادة لاختيار رئيس جديد للبلاد ستجرى بين أستاذ العلوم السياسية قيس سعيد والذي حصد نسبة 18.4% من الأصوات وحل في صدارة قائمة المرشحين، ورجل الأعمال نبيل القروي والمحتجز لدى السلطات التونسية على ذمة اتهامات بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال بعد أن حصد 15.6 من إجمالي أصوات الجولة الأولى.



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