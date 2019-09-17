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موسكو: السعودية لم تطلب المساعدة الروسية بعد هجوم الطائرات المسيرة


قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن السعودية لم تطلب المساعدة من روسيا بعد هجوم الطائرات بدون طيار على البنية التحتية النفطية.

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على علم بهجوم الطائرات بدون طيار على البنية التحتية النفطية في السعودية ، مشيراً إلى أن مثل هذه الحوادث لا تسهم في استقرار سوق الطاقة .

وقال بيسكوف لصحيفة "فيدوموستي" : "إن هجوم الطائرات بدون طيار على البنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية هو تطور مقلق لسوق النفط... وبطبيعة الحال، فإن أي اضطراب من هذا القبيل لا يسهم في استقرار سوق الطاقة... والرئيس على علم بالتأكيد بهذه الأحداث".

وأشار بيسكوف إلى أن الجانب السعودي لم يطلب المساعدة من روسيا بعد الهجوم ، مضيفا بقوله " ولا يُعرف ما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة. من غير المرجح هذا، حيث ولديهم، هم أنفسهم كل القدرات اللازمة".

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، صباح أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

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