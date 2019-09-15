الرئيس الايراني يتوجه الى تركيا للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية حول سوريا

توجّه الرئيس الايراني حسن روحاني الى العاصمة التركية انقرة عصر اليوم الاحد للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية مع نظيريه الروسي والتركي حول سوريا.

وتنعقد القمة الخامسة بين رؤساء ايران وروسيا وتركيا غدا الاثنين للتباحث حول سوريا ومستقبلها.

كما يتباحث رؤساء البلدان الثلاثة حسن روحاني وبوتين ورجب طيب اردوغان، في القمة الثلاثية، حول تعزيز التعاون فيما بين بلدانهم على مختلف الصعد الاقتصادية وتوطيد العلاقات الاقليمية فضلا عن الموضوع السوري.

وعلى هامش القمة يعقد الرئيس الايراني حسن روحاني اجتماعين منفصلين مع نظيريه الروسي بوتين والتركي اردوغان للتباحث حول الشؤون ذات الرغبة المشتركة والعلاقات الثنائية.

ويعود روحاني مساء الاثنين الى طهران.