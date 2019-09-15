الصفحة الدولية

الرئيس الايراني يتوجه الى تركيا للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية حول سوريا


توجّه الرئيس الايراني حسن روحاني الى العاصمة التركية انقرة عصر اليوم الاحد للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية مع نظيريه الروسي والتركي حول سوريا.

وتنعقد القمة الخامسة بين رؤساء ايران وروسيا وتركيا غدا الاثنين للتباحث حول سوريا ومستقبلها.

كما يتباحث رؤساء البلدان الثلاثة حسن روحاني وبوتين ورجب طيب اردوغان، في القمة الثلاثية، حول تعزيز التعاون فيما بين بلدانهم على مختلف الصعد الاقتصادية وتوطيد العلاقات الاقليمية فضلا عن الموضوع السوري. 

وعلى هامش القمة يعقد الرئيس الايراني حسن روحاني اجتماعين منفصلين مع نظيريه الروسي بوتين والتركي اردوغان للتباحث حول الشؤون ذات الرغبة المشتركة والعلاقات الثنائية.

ويعود روحاني مساء الاثنين الى طهران.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس الايراني يتوجه الى تركيا للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية حول سوريا
ظريف ردا على اتهامات بومبيو بشأن هجوم "أرامكو": من أقصى الضغط إلى أقصى الخداع
طهران: اتهامات بومبيو افتراء هدفه تشويه صورة إيران
على رأسهم أمريكا... وزير الدفاع الإيراني يوجه رسالة إلى "الأعداء"
بريطانيا.. استمرار نكسات جونسون باستقالة نائب آخر من حزبه
توقف أكثر من نصف إنتاج السعودية للنفط بعد هجوم الحوثيين
روسيا: تسليم أنظمة "إس – 400" لتركيا يشارف على الانتهاء
الحزب الحاكم في تركيا: زيارة وزير الخارجية السعودي إلى قبرص تمثل "تحدياً لبلادنا"
عمدة اسطنبول يتعرض لموقف محرج بسقوطه ارضا امام اردوغان
ترامب: بولتون ورط أمريكا في "أخطاء كبرى" منها حرب العراق
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 72.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك