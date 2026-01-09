الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار وترقب بيانات أميركية للوظائف

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بضغط من تعديلات على مؤشر للسلع الأولية وترقب بيانات أميركية للوظائف فضلاً عن ارتفاع الدولار الذي زاد من الضغط على الأسعار على المدى القريب، حيث تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4458.10 دولار للأونصةوكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسياً عند 4549.71 في 26 كانون الأول.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.2% إلى 4467.60 دولار، وارتفع الدولار في مستهل التداولات الآسيوية، في وقت يترقب فيه المتعاملون صدور أحدث تقرير أميركي للوظائف إلى جانب قرار من المحكمة العليا بشأن استخدام الرئيس دونالد ترامب لسلطات استثنائية لفرض رسوم جمركية.

فيما تبدأ هذا الأسبوع عملية إعادة التوازن السنوية لمؤشر "بلومبرغ" للسلع، وهو تعديل دوري لأوزان السلع للحفاظ على توافق المؤشر مع ظروف السوق، ومن المتوقع أن يظل هذا يشكل ضغطاً على سوق المعادن الثمينة.