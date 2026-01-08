الصفحة الاقتصادية

ترامب "يقتل" العراق بفنزويلا.. خطة أمريكية لخفض أسعار النفط لسنوات عبر الخام الفنزويلي


كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط للسيطرة على النفط الفنزويلي لسنوات بهدف خفض أسعار النفط عالميا.

وجاء في الصحيفة، انه "يخطط ترامب ومستشاروه لحملة ضخمة للسيطرة على صناعة النفط الفنزويلية لسنوات قادمة، وقد أخبر الرئيس مستشاريه أنه يعتقد أن جهوده يمكن أن تساعد في خفض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل كما يريد".

وقالت مصادر الصحيفة إن "الخطة تتضمن فرض سيطرة معينة على شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA، بما في ذلك الاستحواذ على حصة كبيرة من إنتاجها وبيعها"، مشيرة الى انه "في حال نجحت هذه الخطة، فقد تسيطر الولايات المتحدة فعليا على معظم احتياطيات النفط في نصف الكرة الغربي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن عدم امتثال رودريغيز لمطالبه، قد يؤدي إلى إطلاق عملية عسكرية ثانية داخل البلاد.

وفي هذا السياق، قال ترامب الثلاثاء الماضي إن السلطات الانتقالية في فنزويلا ستقوم بتسليم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس الأمريكي الذي من المقرر أن يلتقي شركات نفط يوم الجمعة، أن النفط الخاضع للعقوبات سيباع بسعر السوق، وأنه سيتولى السيطرة على العائدات الناتجة عنه بهدف الاستفادة منها لصالح فنزويلا والولايات المتحدة.

وتحديد أسعار النفط عن 50 دولارا لسنوات يعني جعل العراق بوضع صعب جدا وان الإيرادات المالية لن تكفي حينها حتى لتسديد الرواتب، خصوصا اذا كان السعر مستقر لسنوات كما يقول ترامب، وليس لفترة معينة، لان ذلك سيؤدي لاستنزاف أي خزين مالي ممكن لدى العراق، وجميع الاحتياطات النقدية ويضطر العراق للغرق بالمزيد من الديون.

 

