الصفحة الاقتصادية

لماذا يرفض البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار؟.. المرسومي يجيب بـ13 نقطة


كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، عن الأسباب الجوهرية التي تدفع البنك المركزي العراقي إلى رفض خفض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، محذراً من تداعيات كارثية قد تصيب البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد في حال اتخاذ مثل هذا القرار.

وحدد المرسومي الأسباب في 13 نقطة رئيسية:

اولاً: إن الطبقة الفقيرة عادةً ما تكون أكثر عرضة للآثار السلبية للصدمات الخارجية مقارنةً بالطبقة الغنية، فالأزمات المالية تؤثر على دخل الفقراء من خلال ارتفاع معدلات التضخم، فعادةً ما يحتفظ الفقراء بأموالهم في صورة نقدية وبالتالي فإن إتباع سياسة تخفيض قيمة العملة سيؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية لما يمتلكون من نقود، بالإضافة إلى انخفاض الأجور الحقيقية لهم الأمر الذي يزيد من وضع الفقراء سواءً.

كما إن انخفاض قيمة العملة يمكن أن يؤثر على الطبقة الفقيرة من خلال تأثيره على مستوى الأسعار، حيث أن هذه السياسة لن تؤدي فقط إلى زيادة أسعار الواردات التي تؤثر على الفقراء بشكل أكبر- خاصة إذا كانت السلع المستورة سلع ضرورية مثل الدواء والسلع الغذائية – بل ستكون أيضاً مصدراً لارتفاع الأسعار المحلية وذلك إما بسبب كون الصناعات المحلية تعتمد في عملية الانتاج على موارد مستوردة أو بسبب قيام التجار أنفسهم برفع الأسعار المحلية تماشياً مع الارتفاع الحادث في أسعار السلع المستوردة وفي النهاية تكون الأسر الفقيرة هي المتضررة.

ثانيا: التأثير على الدائن والمدين: إن تخفيض قيمة العملة الوطنية له تأثير على كلاً من الدائن والمدين على حد سواء، كما إن هذا التأثير يختلف بناءً على نوع العملة التي تم على أساسها الدين.

أ‌- فإذا كانت العملة التي تم التعامل بها في الدين هي العملة الوطنية، فإن الدائن هنا سيكون هو الطرف المتضرر. 

ب‌- أما إذا كانت العملة محل الدين هي العملة الأجنبية فإن المدين سيكون هو الطرف المتضرر، فإن الوضع سيختلف بالنسبة للدائن والمدين، حيث إن تخفيض قيمة العملة المحلية يعني زيادة ما تساويه العملات الأجنبية من وحدات من العملة المحلية. 

ثالثا: غالباً ما يؤدّي التخفيض إلى هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج تفادياً لنقص قيمتها، إلى جانب مشكلة المضاربة. ولا سيما في حال توقع الأفراد والوحدات العاملة حدوث التخفيض، وهو ما يؤذن بسلسلةٍ متواليةٍ من التخفيضات.

رابعاً: التخوف من عدم تحقيق الهدف المرجو من تخفيض قيمة العملة بتحسين ميزان المدفوعات حيث أنه ليست الصادرات ولا الواردات تتسم بكفاءة بما يكفي لتقبل التغيرات في الأسعار النسبية ذلك بسبب عدم المرونة "المرونة التشاؤمية".

خامساً: تآكل الأرصدة النقدية بالعملة الوطنية للمواطنين سواء كانت مكتنزة ام مودعة في المصارف.

سادسا: عند رفع الأسعار المحلية، فإنه تخفيض قيمة العملة سوف يتحرك إلى دوامة من الأجور والأسعار مما يسبب تقويض التحسن في التنافسية.

سابعاً: ان المستثمرين الأجانب عند تحويل أرباحهم إلى عملاتهم الوطنية سيجدون أن هذه الارباح قد اختفت نتيجة انخفاض سعر صرف الدولة المستضيفة للاستثمار مقابل عملتها الوطنية أو الدولار بشكل عام، الأمر الذي يحد من دخول استثمارات جديدة.

ثامناً: من المحتمل أن يتسبب خفض قيمة العملة بتأثيرات نفسية، تضعف ثقة المستثمرين باقتصاد البلد، وتؤثر سلبا على عملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية

تاسعاً: كما إن لسياسة تخفيض قيمة العملة تأثير سلبي على الصناعات المحلية التي تعتمد في عملياتها الانتاجية على مواد وخامات مستوردة، نتيجة ارتفاع تكلفتها، مما يؤدي إلى قيام هذه المنشآت إما إلى خفض حجم إنتاجها، أو أن تقوم برفع الأسعار بمقدار الارتفاع في التكلفة، ولكن قد يؤدي هذا إلى تراجع الطلب على منتجاتها خاصة في ظل ثبات الأجور الإسمية.

عاشرا: ارتفاع فاتورة القروض الخارجية، وتخصيص كميةٍ أكبر من موارد القطع الأجنبيّ لخدمتها في حال كان القرض بعملةٍ أجنبيةٍ، بموازاة انخفاض قيمة القروض الجديدة مقوَّمةً بالعملة الوطنية، وهو واقع الحال في معظم قروض البلدان النامية.

الحادي عشر: سيؤدّي التخفيض إلى بيع المؤسسات العامة المزمع خصخصتها بأقلّ من قيمتها الحقيقية في حال تقويمها بالعملات الأجنبية.

الثانية عشر: ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء بسبب ارتفاع تكاليف المواد الانشائية.

واخيراً: ان تخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية يجب ألا يكون خط الدفاع الأول كما لا يجب ان يكون وسيلة لسد العجز والقصور والاخفاق في أداء السياسات التجارية والاستثمارية والمالية وغيرها. وينبغي أيضا عدم اللجوء الى الحلول السهلة التي تحقق موارد مالية محدودة على حساب الاضرار بالشرائح الهشة والفقيرة من خلال التضخم الذي يزيد الفقراء فقرا والاغنياء غنى اذ يعد التضخم ضريبة من دون تشريع.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البنك المركزي يخاطب المالية بشأن سعر صرف الدولار الرسمي في موازنة 2026
لماذا يرفض البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار؟.. المرسومي يجيب بـ13 نقطة
بالوثيقة: البنك المركزي يخاطب المالية: سعر الصرف الرسمي سيكون 1300 دينار في موازنة 2026
وزارة الطاقة الاميركية: بدأنا بتسويق النفط الفنزويلي عالمياً
الأردن يجري مباحثات مع العراق لتجديد اتفاقية استيراد النفط بأسعار تفضيلية
الدولار يعاود الارتفاع مع إغلاق البورصة المحلية
سؤال بسيط على الورق: "أين جداول موازنة 2025؟"، وسؤال أكثر تعقيدًا عن شكل موازنة 2026 في ظلّ النفط الأرخص والعجز الأثقل
بقيمة 16 تريليون دولار.. العراق التاسع عالمياً في قائمة أغنى الدول بالموارد الطبيعية
استقرار أسعار خام البصرة مع تحرّكات محدودة لبرنت وتكساس
مصادر: بدء انخفاض أسعار الدولار تدريجيا أمام الدينار بعد الاجراءات الحكومية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك