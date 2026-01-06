شركة تعبئة وخدمات الغاز تنفي وجود أزمة في غاز الطبخ

نفت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، اليوم الثلاثاء، وجود أزمة في غاز الطبخ، فيما أشارت إلى أن معدلات الإنتاج اليومي لاسطوانات الغاز السائل وصلت الى 160 ألف أسطوانة في بغداد، حيث ذكر المدير العام للشركة أنمار علي حسين، في بيان، ان "المعدلات الإنتاجية اليومية للشركة من اسطوانات الغاز السائل وصلت الى أكثر من 160 ألف اسطوانة في المعامل الحكومية الموزعة على مناطق بغداد".

وأضاف أن "معاملنا المنتشرة في بغداد تعمل بوتيرة متصاعدة خاصةً ونحن بذروة الشتاء البارد، حيث كان معدل الإنتاج في السابق يصل تقريبًا 120 الى 130 الف اسطوانة يومياً، لكن ملاكاتنا تعمل على مدار الأسبوع من أجل تلبية احتياجات المواطنين من مادة غاز الطبخ".

كذلك لفت إلى أن "الشركة لديها خزينٍ كافٍ من إسطوانات الغاز السائل"، مؤكداً ان "الشركة تواصل عملها وبشكل متواصل من أجل إيصال أسطوانات الغاز لجميع مناطق بغداد والمحافظات".

فيما دعا المدير العام للشركة، المواطنين إلى "عدم الوثوق بما يشاع وينشر عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بوجود ازمة بمادة الغاز وإنه متوفر وبشكل مستمر".