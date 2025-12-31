وزارة المالية تستكمل تمويل رواتب شهر كانون الأول

أعلنت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، اليوم الأربعاء، استكمال إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الأول الجاري، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم استكمال إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الأول الجاري".

فيما دعت الوزارة، "كافة وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لم تستكمل إجراءات التمويل الخاصة بها حتى الآن، إلى مراجعة دائرة المحاسبة في مقر الوزارة لغرض استكمال متطلبات التمويل وتسلم الكتب الخاصة بهم".