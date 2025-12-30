الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط تتراجع رغم مخاوف بشأن التوتر بين روسيا وأوكرانيا


تراجعت أسعار النفط قليلا، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مدفوعة إلى حد ما بتراجع أسعار المعادن النفيسة حتى مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا الذي أثار ‍قلق الأسواق من تعطل الإمدادات، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شباط، التي ينتهي أجلها اليوم، 21 سنتا أو 0.3% إلى 61.73 دولاراً للبرميل وتراجع عقد آذار الأكثر نشاطا 19 سنتا أو 0.3% إلى 61.30 دولاراً، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.3% إلى 57.88 دولار.

كما ارتفع الخامان بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن اتهمت موسكو كييف باستهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، مما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات.

