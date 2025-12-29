وزارة الزراعة: اعتماد تقنية حديثة تستهدف الناقل الرئيس لمرض الحمى النزفية

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن اعتمادها تقنية حديثة تستهدف الناقل الرئيس لمرض الحمى النزفية، وفيما بينت أن التقنية تعد توجهاً استراتيجياً يدمج بين المكافحة البيولوجية والتقنيات الجزئية، أكدت أن استخدام الفطر الحيوي بديل آمن للمبيدات الكيميائية، حيث ذكر وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري للوكالة الرسمية، إن "خطة العمل الوطني لمكافحة الحمى النزفية باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية التي وضعتها وزارة الزراعة، تعد توجهاً استراتيجياً يدمج بين المكافحة البيولوجية والتقنيات الجزئية، وذلك عبر استهداف الناقل الرئيس للمرض وهو القراد باستخدام الفطر الحيوي".

كذلك أضاف أن "تنفيذ هذه الخطة من خلال وزارة الزراعة، يجري بإشراف دائرة البيطرة، إذ تستهدف توفير حلول مستدامة تتماشى مع المعايير الدولية للصحة الحيوانية والبيئية والذي اعتمد ضمن البرنامج الوطني استخدام الفطر الحيوي كبديل آمن للمبيدات الكيميائية اعتماداً على نهج الصحة الواحدة من خلال التنسيق بين دائرة البيطرة والدوائر البحثية في وزارة الزراعة والوزارات الأخرى".

كما أشار إلى أن "طريقة المعالجة تتم من خلال رش الفطريات الحيوية في بؤر الإصابة بين المواشي من أجل حماية الثروة الحيوانية كبديل للتغطيس الكيميائي التقليدي".