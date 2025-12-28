الصفحة الاقتصادية

مصرف الرشيد: نتعرض لهجمة إعلامية ممنهجة وسنتخذ الإجراءات القانونية


 

أكد مصرف الرشيد، اليوم الأحد، تعرضه لهجمة إعلامية ممنهجة وسنتخذ الإجراءات القانونية، حيث ذكر إعلام المصرف، في بيان، أن " مصرف الرشيد يود أن يوضح للرأي العام ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو نسب إلى المصرف، إذ نؤكد بشكل قاطع أن هذا الفيديو يعود إلى أحد المصارف الأهلية ولا يمتّ بأي صلة إلى مصرف الرشيد أو أي من فروعه أو خدماته".

كذلك لفت إلى أن "المصرف يتعرض في الفترة الأخيرة لهجمة إعلامية ممنهجة"، مبينا أن "تداول مثل هذه المقاطع المضللة من شأنه الإساءة إلى سمعته وتضليل الرأي العام".

وأكد المصرف وفقاً للبيان، أنه "سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات التي قامت بنشر الفيديو أو من شارك في صفحاته وفقاً لقوانين النشر والعقوبات النافذة".

فيما دعا المصرف، المواطنين ووسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والمسؤولية والاعتماد حصرياً على البيانات والتوضيحات الرسمية الصادرة عن المصرف، وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الدقيقة أو المضللة".

