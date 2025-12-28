الصفحة الاقتصادية

شركة الحفر العراقية: إتمام حفر البئر التقييمية مجنون/170


 

 

أعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم الأحد، إنجاز حفر البئر التقييمية مجنون/170 في حقل مجنون النفطي بمحافظة البصرة، حيث ذكر بيان للشركة، أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، أنجزت أعمال حفر البئر التقييمية مجنون/170 في حقل مجنون النفطي بمحافظة البصرة، بعمق بلغ 4280 متراً، باستخدام جهاز الحفر IDC-57، الأكبر في العراق، ذي القدرة الحصانية 3000 حصان".

وأضاف، أن "الأعمال نفذت لصالح شركة نفط البصرة وبالتعاون مع هاليبرتون، وفق المعايير الفنية المعتمدة ومتطلبات السلامة والجودة، وبما ينسجم مع البرامج التشغيلية المعتمدة"، مشيرا الى ان "حفر البئر التقييمية يهدف إلى جمع وتحليل البيانات الجيولوجية والمكمنية، وتقييم الخصائص النفطية للتكوينات المنتجة، بما يدعم اتخاذ القرارات الفنية الخاصة بتطوير الحقل، وتحسين كفاءة استثمار الاحتياطي النفطي، وتعزيز خطط زيادة الإنتاج".

كما لفت إلى، أن "إنجاز هذه البئر يعد محطة محورية ضمن برنامج التقييم الحقلي، إذ أسهم في تعزيز قاعدة البيانات الفنية للمكمن ورفع مستوى دقة النماذج الجيولوجية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على خطط التطوير اللاحقة ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد النفطية في الحقل".

