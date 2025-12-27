تراجع في أسعار النفط وسط ترقب احتمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا

تراجعت أسعار النفط أكثر من 2% عند التسوية، مع تقييم المستثمرين تخمة محتملة في المعروض وانخفاض علاوة مخاطر الحرب، فضلاً عن ترقب احتمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا مطلع الأسبوع المقبل، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولاراً، أو 2.57%، إلى 60.64 دولار للبرميل عند التسوية، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولاراً، أو 2.76%، إلى 56.74 دولاراً للبرميل.

فيما تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، رغم إسهام تعطل الإمدادات في دفع الأسعار إلى التعافي في الجلسات القليلة الماضية من مستوى قريب من أدنى مستوياتها في خمس سنوات، الذي سجلته في 16 كانون الأول.