الصفحة الاقتصادية

وزارة التخطيط: جهاز السيطرة النوعية أصبح جزءاً من نظام الرقابة العالمي


 

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أصبح جزءاً من النظام الرقابي العالمي، حيث ذكر رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض محمد للوكالةالرسمية، إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لا يعمل بمعزل عن النظام التجاري الدولي، بل يستند في مهامه الفنية والرقابية إلى منظومة متكاملة من الاتفاقيات والمعايير الدولية، بما يضمن مواءمة المواصفات العراقية مع القواعد العالمية، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتسهيل انسيابية التجارة".

وأضاف أن "مرجعيات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية دوليًا تضمنت، اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة (TBT – WTO)، إذ يمارس الجهاز دوره في إعداد وتطبيق المواصفات القياسية العراقية واللوائح الفنية وفق مبادئ هذه الاتفاقية، التي تشترط عدم التمييز بين السلع المحلية والمستوردة والاستناد إلى أسس علمية وفنية وتجنب فرض متطلبات فنية تشكّل عائقًا غير مبرر أمام التجارة"، مبيناً أنه "وفق هذه الشروط يضمن الجهاز أن تكون المواصفات العراقية متوافقة مع المعايير الدولية ومعترفاً بها تجارياً"، وتابع أن "مرجعيات الجهاز تضمنت أيضاً اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية (SPS – WTO)، حيث يستند الجهاز، بالتنسيق مع الجهات الصحية والزراعية، إلى هذه الاتفاقية في تقييم المخاطر الصحية للمواد الغذائية والزراعية المستوردة واعتماد الفحوص المخبرية كأساس علمي لاتخاذ قرارات القبول أو الرفض وتطبيق مبدأ الوقاية دون الإخلال بقواعد التجارة الدولية".

كما لفت إلى أن "الجهاز المركزي يعتمد على مواصفات منظمة التقييس الدولية (ISO)عند إعداد أو تحديث المواصفات القياسية العراقية وتحديد متطلبات الجودة والسلامة للسلع المستوردة، وكذلك اعتماد أنظمة إدارة الجودة في المختبرات والجهات الفاحصة، ما يسهم في رفع مستوى المطابقة الفنية وتوحيد المرجعيات".

وبين أن "هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius) يمثل المرجع الأساسي للجهاز في مجال فحص الأغذية المستوردة وتحديد الحدود القصوى للملوثات والمضافات الغذائية واعتماد أساليب الفحص والتحليل المختبري، وهو ما يعزز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة".

وبخصوص التعاون الإقليمي والدولي، أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، أن "الجهاز ينسّق مع منظمات إقليمية ودولية مثل

هيئة التقييس الخليجية (GSO) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لتقريب المواصفات، وبناء القدرات الفنية، وتسهيل الاعتراف المتبادل".

وأشار إلى أن "المعايير الأساسية التي يعتمدها عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الاستيراد تتضمن شهادة المنشأ للتحقق من مصدر البضاعة وعدم ورودها من مناطق محظورة، بالإضافة الى شهادة المطابقة لإثبات مطابقة المنتج للمواصفات القياسية العراقية، وبطاقة البيان لضمان وضوح المعلومات للمستهلك باللغة العربية".

ولفت إلى أن "الضوابط الفنية والإجرائية التي يطبقها الجهاز هي إدارة المخاطر لتصنيف الإرساليات حسب نوع السلعة وسجل المستورد، والفحص المخبري لإجراء فحوص فيزيائية وكيميائية وميكروبيولوجية، ودوره في إسناد الجهات الأخرى لتطبيق الأنظمة الإلكترونية مثل نظام الاسيكودا".

كذلك أوضح أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يمثل الركيزة الفنية الأساسية في الرقابة على المستوردات، إذ لا يقتصر دوره على الفحص فقط، بل يمتد إلى وضع المواصفات، ومواءمتها دوليًا، وتطبيقها ميدانيًا، وإسناد القرارات الرقابية بأدلة علمية".

كما بيّن أن "الرقابة العراقية، بذلك تصبح جزءًا فاعلًا من النظام الرقابي العالمي، وتتحقق حماية المستهلك دون الإضرار بحركة التجارة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التخطيط: جهاز السيطرة النوعية أصبح جزءاً من نظام الرقابة العالمي
الصين والهند تستحوذان على 50٪؜ من اجمالي التجارة الخارجية للعراق
سوق العملة: ارتفاع في صرف أسعار الدولار في الأسواق المحلية
إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية في منفذ ميناء ام قصر الشمالي
وزارة التخطيط توضح آلية تصنيف الأسر وفقاً للدخل الشهري
ارتفاع أسعار النفط العراقي في الأسواق العالمية
استقرار أسعار الدولار في الأسواق المحلية مع إغلاق البورصة
وزارة التخطيط: قبول 14 براءة اختراع وفق أعلى المعايير الدولية خلال شهر واحد
وزارة النفط: خطة لزيادة إنتاج غاز البصرة بواقع 1400 مليون قدم مكعب يومياً
الذهب يقترب من المليون دينار عراقي للمثقال الواحد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك