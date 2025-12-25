الصين والهند تستحوذان على 50٪؜ من اجمالي التجارة الخارجية للعراق

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس ( 25 كانون الاول 2025 )، أن التجارة مع الصين والهند استحوذت على 50% من مجمل تجارة البلاد.

وذكر التقرير أن "تجارة العراق مع الصين بلغت خلال العام الماضي 58.035 مليار دولار، ومع الهند 31.102 مليار دولار، وبالتالي فإن إجمالي التجارة الخارجية مع هاتين الدولتين تصل لنحو 50% من التجارة الخارجية".

واشار الى أن "تركيا كانت أيضاً شريكاً أساسياً بالتجارة الخارجية مع العراق حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 20.786 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 8.952 مليار دولار، ومن ثم كوريا الجنوبية 7.661 مليار دولار، تليها الإمارات 5.307 مليار دولار".

وتابع البنك أن "التبادل التجاري مع اليونان بلغ 4.599 مليار دولار، تليها السعودية 2.771 مليار دولار".