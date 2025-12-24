وزارة التخطيط توضح آلية تصنيف الأسر وفقاً للدخل الشهري

أوضحت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، آلية تصنيف اﻷسر كـ"فقيرة" وفقاً لدخلها الشهري، فيما أشارت الى أن استراتيجية مكافحة الفقر خفضت نسبة الفقر من 23 - 17.5 بالمئة، فقد ذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "خط الفقر بالنسبة للفرد هو 137 ألف دينار في الشهر الواحد"، مبينا أنه "إذا كان دخل الفرد أعلى من هذا الرقم فيعد غير فقير".

كذلك أضاف، أن "الوزارة تقيس خط المتوسط وخط الفقر بالنسبة للأسرة، فإذا كان عدد أفراد الأسرة 5 فيكون حاصل ضرب 137 ألفاً في 5 فيكون ناتج الدخل لأسرة من 5 أفراد هو 700 ألف والذي يكون هو خط الفقر للأسرة وليس الفرد"، مشيرا إلى أنه " إذا كان دخل اﻷسرة أقل من 700 ألف شهريا فهي أسرة فقيرة".

فيما أكد ان "اﻷسرة التي يكون دخلها أكثر من 700 ألف تعد غير فقيرة"، مشيرا إلى ان "هذا هو معيار قياس الفقر كون الدخل يقاس على متطلبات الحياة التي تتضمن الغذاء والصحة والتعليم والأشياء الأساسية التي يحتاجها الإنسان بحياته اليومية".

كما أوضح أن "استراتيجية مكافحة الفقر هي استراتيجية نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية وكانت آثارها واضحة بحيث انخفضت نسبة الفقر من 23 بالمئة الى 17.5 بالمئة والتي تضمنت شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية ودعم الفقراء في مجالات التعليم والصحة".