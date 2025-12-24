الصفحة الاقتصادية

وزارة التخطيط توضح آلية تصنيف الأسر وفقاً للدخل الشهري


 

 

أوضحت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، آلية تصنيف اﻷسر كـ"فقيرة" وفقاً لدخلها الشهري، فيما أشارت الى أن استراتيجية مكافحة الفقر خفضت نسبة الفقر من 23 - 17.5 بالمئة، فقد ذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "خط الفقر بالنسبة للفرد هو 137 ألف دينار في الشهر الواحد"، مبينا أنه "إذا كان دخل الفرد أعلى من هذا الرقم فيعد غير فقير".

كذلك أضاف، أن "الوزارة تقيس خط المتوسط وخط الفقر بالنسبة للأسرة، فإذا كان عدد أفراد الأسرة 5 فيكون حاصل ضرب 137 ألفاً في 5 فيكون ناتج الدخل لأسرة من 5 أفراد هو 700 ألف والذي يكون هو خط الفقر للأسرة وليس الفرد"، مشيرا إلى أنه " إذا كان دخل اﻷسرة أقل من 700 ألف شهريا فهي أسرة فقيرة".

فيما أكد ان "اﻷسرة التي يكون دخلها أكثر من 700 ألف تعد غير فقيرة"، مشيرا إلى ان "هذا هو معيار قياس الفقر كون الدخل يقاس على متطلبات الحياة التي تتضمن الغذاء والصحة والتعليم والأشياء الأساسية التي يحتاجها الإنسان بحياته اليومية".

كما أوضح أن "استراتيجية مكافحة الفقر هي استراتيجية نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية وكانت آثارها واضحة بحيث انخفضت نسبة الفقر من 23 بالمئة الى 17.5 بالمئة والتي تضمنت شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية ودعم الفقراء في مجالات التعليم والصحة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التخطيط توضح آلية تصنيف الأسر وفقاً للدخل الشهري
ارتفاع أسعار النفط العراقي في الأسواق العالمية
استقرار أسعار الدولار في الأسواق المحلية مع إغلاق البورصة
وزارة التخطيط: قبول 14 براءة اختراع وفق أعلى المعايير الدولية خلال شهر واحد
وزارة النفط: خطة لزيادة إنتاج غاز البصرة بواقع 1400 مليون قدم مكعب يومياً
الذهب يقترب من المليون دينار عراقي للمثقال الواحد
انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة
جنون الذهب مستمر.. أسعار قياسية جديدة فوق 4400 دولار للأوقية
الاسباب الرئيسية وراء ارتفاع الذهب والفضة إلى مستويات تاريخية
كردستان يودع 120 مليار بحساب وزارة المالية.. وموظفو الإقليم ينتظرون رواتب 3 اشهر
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك