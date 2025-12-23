ارتفاع أسعار النفط العراقي في الأسواق العالمية

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الثلاثاء ( 23 كانون الأول 2025 )، ارتفاعا في التعاملات اليومية بالأسواق العالمية.

وبحسب بورصة النفط الرئيسية: ارتفع خام البصرة المتوسط إلى 60.27 دولارا للبرميل، فيما بلغ الثقيل 57.72 دولارا للبرميل، بنسبة تغير وصلت إلى +1.35 لكليهما.

أما خام برنت البريطاني فسجل 61.87 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57.78 دولارا للبرميل، بنسبة تغير بلغت -0.22 و -0.24 على التوالي.