استقرار أسعار الدولار في الأسواق المحلية مع إغلاق البورصة

استقرت أسعار صرف الدولار، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد، تزامناً مع إغلاق البورصات.

وشهدت أسعار الدولار استقرارا في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد عند 143,150 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وهي ذات الأسعار المسجلة صباح اليوم.

وسجلت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقراراً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 143,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 142,500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد حافظ الدولار على استقراره كذلك، حيث بلغ سعر البيع 142,100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 142,000 دينار مقابل 100 دولار.