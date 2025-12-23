وزارة التخطيط: قبول 14 براءة اختراع وفق أعلى المعايير الدولية خلال شهر واحد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن قبول 14 براءة اختراع خلال شهر تشرين الثاني الماضي وفق أعلى المعايير الدولية، من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات العالمية، حيث ذكر بيان لجهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، إنه "تم قبول 14 براءة اختراع خلال شهر تشرين الثاني الماضي وفق اعلى المعايير الدولية".

وأضاف أن "مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية التابعة للجهاز أعلنت عن إنجازاتها خلال شهر تشرين الثاني 2025، وتضمنت قبول 12 طلب براءة اختراع (قيد إصدار الشهادة)، ومنح 14 براءة اختراع، مع استلام 28 طلباً عراقياً و4 طلبات دولية وفق نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)"، مشيرا الى أنه "تم رفض 25 طلباً لعدم استيفائها الشروط اللازمة لمنح براءة الاختراع".

كذلك أوضح أنه "في مجال النماذج الصناعية، فقد تم قبول 4 طلبات، ومنح نموذج صناعي واحد، مع استلام 3 طلبات عراقية و7 طلبات أجنبية، في حين تم رفض 5 طلبات لعدم استيفائها الشروط اللازمة".

كما لفت رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض محمد عبد الدليمي حسب البيان الى أن "هذه النتائج الإيجابية تعكس التقدم الملحوظ في مجال حماية الملكية الفكرية في العراق، وتؤكد الالتزام الراسخ بدعم المخترعين العراقيين"، مؤكدا على "الاستمرار في تطوير الإجراءات وتسريع معالجة الطلبات لضمان بيئة محفزة للابتكار، وفق أعلى المعايير الدولية، لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات العالمية"، وتابع البيان أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يؤكد استمرار جهوده في تعزيز الابتكار وحماية الملكية الفكرية، ودعم المخترعين والمبتكرين المحليين والدوليين".