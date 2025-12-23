الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط: خطة لزيادة إنتاج غاز البصرة بواقع 1400 مليون قدم مكعب يومياً


صرّحت وزارة النفط ، اليوم الثلاثاء، عن وجود خطة لزيادة إنتاج غاز البصرة بواقع 1400 مليون قدم مكعب يومياً، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل وصل إلى محافظة البصرة لمتابعة تنفيذ مشاريع استثمار الغاز في شركة غاز الجنوب وشركة غاز البصرة ، حيث أجرى زيارة ميدانية إلى شركة غاز البصرة وميناء أم قصر، للمتابعة المباشرة لتنفيذ مشاريع الغاز الاستراتيجية ، كما ترأس اجتماعات موسعة مع إدارة ومسؤولي شركة غاز البصرة".

وأكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز "حرص الوزارة على المضي قدماً في تنفيذ خططها الرامية إلى تعظيم استثمار الغاز المصاحب وتعزيز قدرات الإنتاج والتصدير".

كما أوضح أن "الوزارة تستهدف الوصول إلى طاقة استثمار تبلغ 1400 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2028، من شركة غاز البصرة ، وذلك ضمن خطة الموازنة المعتمدة" ،مشيراً في الوقت نفسه إلى "التزام الوزارة والشركة بالحفاظ على استقرار واستدامة الإنتاج الحالي لشركة غاز البصرة البالغ 1100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً حتى عام 2026".

فيما بيّن أن "من بين أهم المشاريع الجاري تنفيذها مشروع التجفيف بطاقة عالية، إلى جانب المباشرة بمشروع التبريد الكامل في ميناء أم قصر، والذي يُعد من المشاريع الكبيرة والمهمة لما له من دور محوري في تعزيز تصدير الغاز السائل (LPG) بطاقات تصديرية عالية ودعم منظومة الصادرات الوطنية الى جانب مشاريع تحسين البنى التحتية ومد الانابيب ".

كما شدد، على "ضرورة بذل أقصى الجهود الفنية والإدارية لتنفيذ خطط الوزارة وشركة غاز البصرة ضمن الجداول الزمنية المحددة" ،مؤكداً أن "استثمار الغاز يمثل أولوية وطنية لما له من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الهدر، وتعزيز أمن الطاقة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
