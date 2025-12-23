وزارة النفط: خطة لزيادة إنتاج غاز البصرة بواقع 1400 مليون قدم مكعب يومياً

صرّحت وزارة النفط ، اليوم الثلاثاء، عن وجود خطة لزيادة إنتاج غاز البصرة بواقع 1400 مليون قدم مكعب يومياً، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل وصل إلى محافظة البصرة لمتابعة تنفيذ مشاريع استثمار الغاز في شركة غاز الجنوب وشركة غاز البصرة ، حيث أجرى زيارة ميدانية إلى شركة غاز البصرة وميناء أم قصر، للمتابعة المباشرة لتنفيذ مشاريع الغاز الاستراتيجية ، كما ترأس اجتماعات موسعة مع إدارة ومسؤولي شركة غاز البصرة".

وأكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز "حرص الوزارة على المضي قدماً في تنفيذ خططها الرامية إلى تعظيم استثمار الغاز المصاحب وتعزيز قدرات الإنتاج والتصدير".

كما أوضح أن "الوزارة تستهدف الوصول إلى طاقة استثمار تبلغ 1400 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2028، من شركة غاز البصرة ، وذلك ضمن خطة الموازنة المعتمدة" ،مشيراً في الوقت نفسه إلى "التزام الوزارة والشركة بالحفاظ على استقرار واستدامة الإنتاج الحالي لشركة غاز البصرة البالغ 1100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً حتى عام 2026".

فيما بيّن أن "من بين أهم المشاريع الجاري تنفيذها مشروع التجفيف بطاقة عالية، إلى جانب المباشرة بمشروع التبريد الكامل في ميناء أم قصر، والذي يُعد من المشاريع الكبيرة والمهمة لما له من دور محوري في تعزيز تصدير الغاز السائل (LPG) بطاقات تصديرية عالية ودعم منظومة الصادرات الوطنية الى جانب مشاريع تحسين البنى التحتية ومد الانابيب ".

كما شدد، على "ضرورة بذل أقصى الجهود الفنية والإدارية لتنفيذ خطط الوزارة وشركة غاز البصرة ضمن الجداول الزمنية المحددة" ،مؤكداً أن "استثمار الغاز يمثل أولوية وطنية لما له من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الهدر، وتعزيز أمن الطاقة".