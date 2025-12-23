انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في ‍الجلسة السابقة، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.18% إلى 61.96 دولاراً للبرميل،وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 57.88 دولاراً للبرميل.

فيما ارتفع كلا الخامين بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة مع تسجيل خام برنت أفضل أداء يومي له في شهرين بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 تشرين الثاني.