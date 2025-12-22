جنون الذهب مستمر.. أسعار قياسية جديدة فوق 4400 دولار للأوقية

قفزت أسعار الذهب فوق مستوى 4400 دولار للأونصة لأول مرة اليوم الاثنين، مدفوعة بتوقعات مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية والطلب القوي على الملاذ الآمن.

صعد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% ليصل إلى 4397.16 دولاراً للأونصة، بعد أن تجاوز حاجز 4400 دولار ليسجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 4402.3 دولار.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.98% لتصل إلى 4430.30 دولاراً للأونصة.

منذ مطلع العام الجاري حقق الذهب مكاسب بنسبة 67% حتى الآن، محطماً العديد من الأرقام القياسية ومتجاوزاً حاجز 3000 و4000 دولار للأونصة لأول مرة، ويستعد الذهب لتحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 1979.