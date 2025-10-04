أسعار الذهب تحطم الأرقام القياسية في العراق

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم السبت، 4 تشرين الأول. 2025

وشهدت أسعار الذهب العراقي عيار 21 بين 740 و730 ألف دينار للمثقال الواحد.

اما أسعار الذهب الخليجي في محال الصاغة فقدت تراوحت بين 775 و780، فيما سجلت أسعار العراقي 735 و745 ألف دينار للمثقال الواحد.

وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر أيلول.