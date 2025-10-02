الصفحة الاقتصادية

 ارتفاع أسعار النفط مع ترقب العقوبات على النفط الروسي


ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس عقب خسائر في الجلسات الثلاث السابقة حيث قدم احتمال تشديد العقوبات على الخام الروسي بعض الدعم، لكن المخاوف بشأن فائض المعروض حدت من المكاسب، فبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 0.08% إلى 61.83 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 0.09% إلى 65.41 دولار للبرميل.

وعزا بعض المحللين الصعود إلى انتعاش فني، بعد أن خسر خاما "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" نحو 1% في الجلسة السابقة، حيث أغلق "برنت" عند أدنى مستوى منذ الخامس من يونيو 2025، بينما أغلق "غرب تكساس الوسيط" عند أدنى مستوى منذ 30 مايو 2025.

كما ذكر هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين في "نيسان" للأوراق المالية والاستثمار: "ظهر الاهتمام بالشراء مع اقتراب خام غرب تكساس الوسيط من مستوى دعمه عند 60 دولارا، في حين قدمت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتكهنات بشأن تشديد العقوبات على الخام الروسي الدعم أيضا".

