مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من مبادرة الريادة والتميز

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، إطلاق الدفعة الثالثة والعشرين من مبادرة الريادة والتميز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبلغ إجمالي قدره مليار دينار عراقي وبعدد 76 قيداً، فقد ذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أن "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي"، مضيفاً "أن عدد القيود الممولة بلغ 2761 قيداً".

كما لفت أن "القيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت 35,941,000,000 مليار دينار عراقي، ما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني".