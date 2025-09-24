وزارة العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر أيلول

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر أيلول 2025، إذ ذكرت رئيسة هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، ذكرى عبد الرحيم، في بيان، إن "الهيئة أكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لأكثر من 387,480 مستفيداً، بمبلغ إجمالي يبلغ أكثر من 65 ملياراً و895 مليون دينار لشهر أيلول لعام 2025".

فيما دعت المستفيدين إلى "التوجه لمنافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة لاستلام رواتبهم، بعد إكمال الإجراءات وتبليغهم من قبل المصرف".