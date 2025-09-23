مصرف الرافدين يرفع الدفعة الـ19 من مبادرة الريادة والتميز

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، رفع الدفعة التاسعة عشرة من مبادرة الريادة والتميز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد ذكر بيان للمصرف، انه تم "|رفع الدفعة التاسعة عشرة من مبادرة الريادة والتميز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبلغ إجمالي قدره (1،000،000،000) مليار دينار عراقي وبعدد 76 قيداً".

وأضاف، أن "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي ، مؤكداً أن عدد القيود الممولة بلغ 2423 قيداً و القيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت 31،941،000،000 مليار دينار عراقي ، مما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني".