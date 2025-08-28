الصفحة الاقتصادية

مصرف الرافدين يطلق خدمة كشف الحساب لأغراض التأشيرات عبر بوابة أور


أطلق مصرف الرافدين، اليوم الخميس، خدمة كشف الحساب لأغراض التأشيرات عبر بوابة أور في إطار تبسيط الإجراءات والتطوير المستمر، حيث ذكر المصرف في بيان، إنه "انسجامًا مع خططه الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز مسار التطوير المستمر، أعلن مصرف الرافدين، وبالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات في وزارة المالية، عن إطلاق خدمة كشف الحساب لأغراض التأشيرات عبر بوابة أور للخدمات الحكومية".

وأضاف، أن "الخدمة تهدف إلى تمكين العملاء من الحصول على كشف حساب مصرفي يوضح معاملاتهم المالية والتحقق من قدرتهم المالية عند التقديم على تأشيرات السفر، بما يتوافق مع متطلبات عدد من السفارات والجهات ذات العلاقة، وبصورة إلكترونية سهلة وسريعة تقلّل الحاجة إلى المراجعة المباشرة".

كما أكد المصرف، أن "هذه الخدمة متاحة للعملاء ممن لديهم حسابات جارية أو توفير أو ودائع وموطنّة رواتبهم لدى المصرف، مع ضرورة تزويد المستمسكات الثبوتية والبطاقة الوطنية وبطاقة الدفع الإلكتروني (ماستركارد)، إضافة إلى إدخال البيانات وتحميل الوثائق بدقة لاستكمال طلب التقديم بنجاح".

 للتقديم يرجى الدخول على الرابط الآتي:

https://ur.gov.iq/index/show-eservice/51640/10044/org

