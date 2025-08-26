مجلس الوزراء يقرر صرف موظفي رواتب اقليم كردستان لشهر حزيران

قرر مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر حزيران.

وذكر مصدر حكومي أن "مجلس الوزراء وخلال جلسته المنعقدة حالياً، قرر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر حزيران".

وفي وقت سابق كشف النائب شيروان دوبرداني، اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، أن قرار صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر حزيران الماضي سيُتخذ خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم في بغداد.

وأوضح دوبرداني، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، أن "وفد حكومة الإقليم الموجود في بغداد اتفق نهائياً على شرطين من شروط صرف الرواتب، فيما لا يزال الاتفاق جارياً على النقطة المتعلقة بالإيرادات غير النفطية".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تقدم وزيرة المالية طيف سامي نتائج اجتماعات الوفدين إلى مجلس الوزراء لمناقشتها. وفي حال الموافقة، سيتم طلب تمويل الرواتب من وزارة المالية العراقية وإصدار قرار صرفها".

وأفادت مصادر مطلعة، يوم السبت (23 آب 2025)، بأن تأخر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان مرتبط بعدم استكمال الشروط التي حددها مجلس الوزراء العراقي، رغم مرور المهلة البالغة 72 ساعة.