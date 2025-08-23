وزارة التخطيط: نتائج المسح الاقتصادي أظهرت تراجع معدلات الفقر في المحافظات

أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن سياسات وبرامج الحكومة أسهمت بخفض نسبة الفقر من 23% إلى 17.5%، وفيما بينت أسباب التفاوت في نسب الفقر بين المحافظات رغم زيادة إنتاجية بعضها دون الأخرى، لفتت إلى انخفاض نسب الفقر بشكل واضح في محافظات كانت الأعلى فقراً، إذ ذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات الأخرى التي لديها برامج أو سياسات تعتمد على خريطة الفقر التي تضعها وزارة التخطيط، والتي تتضمن المحافظات الأكثر فقراً على مستوى المحافظة والقضاء والناحية، يتم توجيه هذه السياسات وفقاً لما تحدده وزارة التخطيط في هذه الخريطة"، لافتاً إلى أن "نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي الذي أُجري في العراق نهاية العام الماضي 2024، أرسل لنا بوضوح نسب الفقر ومعدلات تراجع الفقر على مستوى المحافظات".

كما أضاف الهنداوي، أنه "وفق هذه المعطيات تقوم وزارة العمل بشمول الأسر دون خط الفقر بالحماية الاجتماعية، وكذلك فيما يتعلق بوزارة التجارة من خلال البطاقة التموينية، ووزارة التربية بقضية التعليم ودعم الأسر الفقيرة بهذا المجال"، مشيراً إلى أن "أسباب التفاوت في نسب الفقر بين المحافظات تعتمد على كثير من المعطيات في واقع كل محافظة، إذ ترتبط بحجم المشاريع المنفذة، والأنشطة الاقتصادية، والجانب الاجتماعي، وهنا نتحدث عن الفقر المتعدد الأبعاد، وبالنتيجة هذه معطيات كثيرة ترتبط بهذا التباين".

وتابع أن "الوزارة أطلقت قبل ثلاثة أسابيع، التقرير الوطني الأول للفقر متعدد الأبعاد، والذي رسم لنا خريطة فيما يتعلق بحجم المحرومية في كل بعد من أبعاد الفقر على مستوى الصحة والسكن والتعليم والعمل والخدمات والتي تتضمن الماء، والصرف الصحي، والكهرباء وغيرها".

فيما بيّن الهنداوي أن "برامج التنمية البشرية المدعومة من قبل الحكومة حققت أهدافها في خفض نسبة الفقر، وهذا واضح من خلال انخفاض نسب الفقر بشكل ملموس على مستوى العراق"، مشيراً الى أن "نسب الفقر انخفضت من 23% الى 17.5%، وهذا مؤشر على أن السياسات والبرامج التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات الثلاثة الماضية كانت لها نتائج جيدة أدت بشكل واضح الى انخفاض معدلات الفقر".

كذلك أوضح أنه "حتى المحافظات التي كانت هي الأعلى فقراً انخفضت نسبة الفقر فيها بشكل واضح كمحافظة المثنى التي تغيرت نسبتها من 52% الى 40%، وكذلك محافظات الديوانية وميسان والتي كانت هي الأعلى أصبحت بالمستوى الثاني للفقر".