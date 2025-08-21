الصفحة الاقتصادية

وزارة التجارة: السلة الغذائية ساعدت بمنع الغلاء وخفضت معدلات الفقر


 

 

أكدت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استفادة أكثر من 7 ملايين مواطن من السلة الغذائية، فيما بينت الدور المحوري لبرامج الدعم الغذائي بخفض معدلات الفقر، فقد ذكرالمتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون للوكالة الرسمية، إن "برنامج وزارة التجارة الخاص بدعم الفئات الهشة وفي مقدمتها السلة الغذائية والإعانات التموينية ساهم بشكل مباشر في خفض معدلات الفقر في العراق، بما ينسجم مع البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التي أشارت إلى تراجع نسبة الفقر إلى 17.5% خلال عام 2024 بعد أن كانت تتراوح بين 23–24% في عام 2022".

وأضاف أن "الوزارة نفذت خلال العام الماضي خطة شاملة لتوسيع مظلة الدعم الغذائي، شملت توزيع 12 سلة غذائية مخصصة لفئات الرعاية الاجتماعية و10 سلال للمواطنين، استفاد منها أكثر من سبعة ملايين فرد من الفئات الأكثر حاجة"، لافتاً إلى "اعتماد آليات توزيع إلكترونية حديثة لضمان الشفافية والعدالة في إيصال المواد الغذائية إلى المستحقين، وتعزيز شبكة المنافذ التموينية في القرى والأرياف لتغطية المناطق النائية ودعم الأمن الغذائي المحلي".

كما أوضح حنون أن "السلة الغذائية أسهمت في كبح التضخم الغذائي ومنع موجات الغلاء ما انعكس إيجابياً على المستوى المعيشي للأسر الفقيرة"، مشدداً على أن "الوزارة تنسق بشكل مستمر مع وزارة التخطيط لمراجعة مكونات السلة وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأشد حاجة".

كذلك أكد أن "جهود الوزارة تأتي ضمن استراتيجية حكومية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتشمل إلى جانب الدعم الغذائي برامج تنموية في التعليم والخدمات وتوفير فرص العمل"، لافتا الى أن "وزارة التجارة ستواصل التزاماتها الوطنية في هذا المجال عبر تطوير آليات الدعم وضمان استدامة الأمن الغذائي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التجارة: السلة الغذائية ساعدت بمنع الغلاء وخفضت معدلات الفقر
وزارة النفط: انخفاض استيراد البنزين عالي الأوكتان إلى 6 ملايين لتر يومياً
الدولار يرتفع مجددا في الأسواق العراقية
فريق الدفع الالكتروني: حملة (نوصلكم) شملت القرى والأرياف والمناطق النائية
مصرف الرافدين يعلن المباشرة بصرف الفوائد نصف السنوية لحملة السندات الوطنية
سوق العملة: أسعار صرف الدولار تعاود الانخفاض في السوف المحلي
مصرف الرشيد يباشر صرف الفوائد نصف السنوية الأولى للسندات الوطنية
وزارة التجارة تعلن وضع خطط استباقية لضمان الأمن الغذائي وإدارة المخزون بكفاءة عالية
وزير التجارة: دعم الحكومة للسلة الغذائية أسهم بمغادرة العراق صدارة الدول الأعلى تضخماً في الأسعار
أسعار النفط تستقر فوق 66 دولارًا للبرميل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك