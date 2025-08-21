وزارة التجارة: السلة الغذائية ساعدت بمنع الغلاء وخفضت معدلات الفقر

أكدت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استفادة أكثر من 7 ملايين مواطن من السلة الغذائية، فيما بينت الدور المحوري لبرامج الدعم الغذائي بخفض معدلات الفقر، فقد ذكرالمتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون للوكالة الرسمية، إن "برنامج وزارة التجارة الخاص بدعم الفئات الهشة وفي مقدمتها السلة الغذائية والإعانات التموينية ساهم بشكل مباشر في خفض معدلات الفقر في العراق، بما ينسجم مع البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التي أشارت إلى تراجع نسبة الفقر إلى 17.5% خلال عام 2024 بعد أن كانت تتراوح بين 23–24% في عام 2022".

وأضاف أن "الوزارة نفذت خلال العام الماضي خطة شاملة لتوسيع مظلة الدعم الغذائي، شملت توزيع 12 سلة غذائية مخصصة لفئات الرعاية الاجتماعية و10 سلال للمواطنين، استفاد منها أكثر من سبعة ملايين فرد من الفئات الأكثر حاجة"، لافتاً إلى "اعتماد آليات توزيع إلكترونية حديثة لضمان الشفافية والعدالة في إيصال المواد الغذائية إلى المستحقين، وتعزيز شبكة المنافذ التموينية في القرى والأرياف لتغطية المناطق النائية ودعم الأمن الغذائي المحلي".

كما أوضح حنون أن "السلة الغذائية أسهمت في كبح التضخم الغذائي ومنع موجات الغلاء ما انعكس إيجابياً على المستوى المعيشي للأسر الفقيرة"، مشدداً على أن "الوزارة تنسق بشكل مستمر مع وزارة التخطيط لمراجعة مكونات السلة وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأشد حاجة".

كذلك أكد أن "جهود الوزارة تأتي ضمن استراتيجية حكومية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتشمل إلى جانب الدعم الغذائي برامج تنموية في التعليم والخدمات وتوفير فرص العمل"، لافتا الى أن "وزارة التجارة ستواصل التزاماتها الوطنية في هذا المجال عبر تطوير آليات الدعم وضمان استدامة الأمن الغذائي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة".